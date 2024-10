Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di Lautaro Martinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l'Inter che vede annullarsi un gol di Darmian per fallo di mano e l'Empoli che al 30' rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Goglichidze. Con questa vittoria Inzaghi consolida il secondo posto e sale a quota 21 punti, rimanendo a -4 dal Napoli capolista. Fermo a 11 punti l'Empoli.

L'Inter prende subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è dell'Empoli, con Solbakken che calcia addosso a Sommer da buona posizione. La risposta nerazzurra arriva con il colpo di testa di Bastoni, deviato da Ismajli, su cui Vasquez è strepitoso. È il preludio al gol dell'Inter: al 19' Darmian vince un contrasto in area e supera il portiere avversario in uscita, ma l'arbitro annulla per fallo di mano. Al 30' arriva un altro episodio chiave del match: un brutto fallo a centrocampo di Goglichidze su Thuram costa il rosso al difensore dell'Empoli, che rimane quindi in dieci uomini. Sulla punizione seguente Dimarco calcia potente ma Vasquez respinge con i pugni. Sul finale di tempo Lautaro sfiora il gol di testa, ma senza fortuna. Dopo i primi 45 minuti il risultato è fermo sullo 0-0.

A inizio ripresa Inter ancora a segno: al 50' Frattesi raccoglie un pallone vacante in area e di sinistro batte Vasquez all'incrocio dei pali. L'Empoli prova ad alzare il baricentro e a reagire, ma i nerazzurri controllano il ritmo e rischiano poco e nulla. Lautaro Martinez sfiora il raddoppio di testa ma trova un'altra bella parata di Vasquez, mentre sulla ribattuta Bisseck mette alto. Il gol del 2-0 è solo rimandato: al 67' Lautaro fa la sponda per Frattesi, che incrocia il destro e firma la sua doppietta. Il tris arriva al 79' e lo firma proprio Lautaro Martinez, con un bel diagonale che non lascia scampo a Vasquez. Termina quindi 3-0 per l'Inter.