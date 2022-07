Sergio Moscatelli di Spello è il “Babbo più bello d’Italia”

La dedica al padre

“La vittoria le dedico al mio babbo, Nello Moscatelli, venuto a mancare improvvisamente lunedì – racconta Sergio – ma ho deciso comunque di partecipare perché quando gli dissi che ero stato scelto per gareggiare era molto contento. Sapevo che la mia presenza alla selezione gli avrebbe fatto molto piacere. È stata mia moglie ad iscrivermi, in gran segreto. Io sapevo dell’esistenza del concorso ma non avrei mai pensato di partecipare, praticamente un giorno mi è arrivata una email di conferma ma io non me sapevo niente. Oltretutto ho saputo, finita la serata, di essere stato un ripescaggio perché un concorrente si era ritirato per motivi famigliari e quindi gli organizzatori hanno ripescato me“.

“Una bellissima esperienza”

E da babbo con la fascia, come ci si sente? “Sicuramente la vittoria mi rende molto orgoglioso anche perché sembro molto spigliato e sfacciato ma fare una passerella davanti ad un pubblico e soprattutto eseguire una prova culinaria a tempo, mi preoccupavano un po’ ! È stata davvero una bellissima esperienza“. La prova di cucina è stata un fit-tiramisù, da mangiare anche per gli sportivi.