Serenissima Ristorazione: nel 2023 fatturato a oltre 535 mln, +17% - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L’Assemblea dei Soci di Serenissima Ristorazione, una tra le realtà di maggior rilievo nella ristorazione collettiva italiana, ha approvato il bilancio di esercizio 2023, evidenziando risultati solidi in tutti i principali indicatori. Il fatturato consolidato ha raggiunto 535.683.607 euro, con un incremento del 17% rispetto al 2022, l'EBITDA ha toccato 31.627.041 euro, con una crescita del 25.5% su base annua. L'utile netto si è attestato a 13.010.624 euro - il lordo è di 18.674.565 euro-, segnando un aumento del 28.26% rispetto all'anno precedente ed il patrimonio netto ammonta a 125.535.052 euro con un miglioramento del 10%. Viene quindi confermata la solidità patrimoniale del Gruppo che, grazie all'adozione di strategie di investimento mirate, ha rafforzato la solidità finanziaria complessiva. E' quanto comunica l'azienda.

"Il 2023 è stato un anno di notevoli progressi per il nostro Gruppo. Gli investimenti strategici che abbiamo messo in atto testimoniano il nostro impegno a lungo termine verso l'innovazione, la sostenibilità e l'espansione in nuovi settori” afferma Tommaso Putin vicepresidente di Serenissima Ristorazione aggiungendo che “Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il duro lavoro e la dedizione di tutta la nostra squadra. Più di 11 mila collaboratori e collaboratrici impegnati quotidianamente nel fornire servizi di alta qualità per il benessere delle persone”.

La solidità del Gruppo è testimoniata anche dal premio che Industria Felix ha rilasciato – analizzando i dati di bilancio 2022 - alla capogruppo Serenissima Ristorazione come Migliore impresa del settore ristorazione per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto, ricevendo in aggiunta una menzione speciale - la Pergamena “Green” - per la redazione del Bilancio di Sostenibilità e per l’impegno attivo nella lotta al cambiamento climatico attraverso iniziative concrete.