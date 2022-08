Serena Williams verso il ritiro “Conto alla rovescia iniziato” - Tuttoggi

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Ieri è tornata al successo in una partita del circuito Wta dopo oltre un anno. La sua vittoria nel primo turno del “National Bank Open”, torneo Wta 1000 in scena sul cemento di Toronto, ha “riacceso” i suoi sostenitori. Oggi, però, la 40enne Serena Williams, attraverso Instagram, ha subito “gelato” i fan. In un post, infatti, la statunitense, ex numero uno del tennis femminile mondiale, ha spiegato che presto si ritirerà dall’attività agonistica. “Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente una Serena diversa ma semplicemente eccitante. Mi godrò queste prossime settimane”, ha scritto Serena Williams, lasciando intendere che fra poco, verosimilmente dopo gli Us Open, lascerà il circo internazionale della racchetta.

