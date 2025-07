Serena Williams di nuovo in campo, che colpi in allenamento - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Serena Williams torna su un campo da tennis. L’ex tennista statunitense, ex numero uno del mondo e vincitrice di 23 titoli Slam, record ancora imbattuto nel circuito singolare femminile, ha ripreso in mano la racchetta e si è allenata insieme sul cemento americano insieme alla sorella Venus, che sta giocando, grazie a una wild card, il torneo di Washington.

‘The Queen’ ha condiviso spezzoni dell’allenamento in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, con la didascalia: “Still Serena”, cioè “Ancora Serena”. Un modo per dire a tutti che passano gli anni, ma il talendo della regina del tennis femminile rimane. In molti, dopo averla vista nuovamente in campo, sognano un suo ritorno in partita ufficiale: “Perfetto, ci vediamo a New York”, scrive un utente immaginandola ai prossimi US Open.

“Ancora la Goat”, ovvero ‘la più forte di sempre’, scrive un altro. Difficile, in ogni caso, immaginare un ritorno di Serena Williams in campo dopo il ritiro, annunciato nel 2022.