 Serata di “Grande Lirica” al Festival di Musica Classica di Castiglione - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Serata di “Grande Lirica” al Festival di Musica Classica di Castiglione

Redazione

Serata di “Grande Lirica” al Festival di Musica Classica di Castiglione

Mar, 12/08/2025 - 07:32

Condividi su:

Sarà una serata imperdibile quella di mercoledì 13 agosto per gli amanti dell’opera lirica al Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago. Dopo il grande successo di pubblico del Trio Paderewski nel primo appuntamento della XXI edizione, la direttrice artistica Marzia Crispolti Zacchia ha scritturato sette cantanti per portare a Palazzo della Corgna un concerto dal titolo “La Grande Lirica”.

Si tratta del soprano Monica Colonna, del baritono Matteo Mencarelli, del mezzosoprano Elena Antonini, del tenore Emanuele Fagotti, del soprano Sara Piccioni, del baritono Manuel Massidda e del basso Mauro Corna, accompagnati al pianoforte dal maestro Guido D’Angelo. Nel programma il meglio dell’opera, le più celebri arie del repertorio lirico italiano ed europeo, un viaggio emozionante tra passioni, duelli, gelosie e amori resi immortali dai grandi maestri.

Si inizierà con Gioachino Rossini e “L’italiana in Algeri”: l’aria “Oh che muso” sarà interpretata dal baritono Matteo Mencarelli e dal mezzosoprano Elena Antonini. Il tenore Emanuele Fagotti canterà “Amor ti vieta” dalla “Fedora” di Umberto Giordano. Da “La Boheme” di Giacomo Puccini il soprano Sara Piccioni canterà “Donde lieta uscì”. Di Giuseppe Verdi, da “Un ballo in maschera” il brano “Eri tu che macchiavi quell’anima” interpretato dal baritono Manuel Massidda. Il mezzosoprano Elena Antonini canterà “O mio Fernando” da “La Favorita” di Gaetano Donizetti. Dal “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart Matteo Mencarelli proporrà “Madamina, il catalogo è questo”. Emanuele Fagotti e Sara Piccioni duetteranno nell’aria “O soave fanciulla” tratta da “La Boheme” di Giacomo Puccini. Da “Vespri Siciliani” di Giuseppe Verdi Monica Colonna canterà “Mercé dilette amiche”. Manuel Massidda interpreterà “Nemico della patria” da “Andrea Chenier” di Umberto Giordano. Da “Carmen” di Georges Bizet “L’amour est un oiseau rebelle” con la voce di Elena Antonini. Matteo Mencarelli canterà “Largo al factotum” dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini. Poi, una selezione di brani da “Don Carlo” di Verdi: “Ella giammai m’amò”, “Giustizia, o sire” e “Tu che le vanità” con il duetto Monica Colonna e il basso Mauro Corna. Emanuele Fagotti interpreterà “Recondita armonia” dalla “Tosca” di Puccini. Sara Piccioni canterà “In quelle trine morbide” dalla “Manon Lescaut” di Puccini. La serata si concluderà con “I Puritani” di Vincenzo Bellini: il basso Mauro Corna e il baritono Manuele Massidda duetteranno nel brano “Suoni la tromba intrepido”.

Tutti i concerti iniziano alle 21:15, con ingresso a pagamento e con possibilità di abbonamento. Il biglietto costa 5 euro; abbonamento per 6 ingressi 25 euro e abbonamento a tutti e 13 i concerti a pagamento (quello di Villa Nazarena è gratuito) a 50 euro. Con gli abbonamenti possono entrare contemporaneamente due persone. Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19); www.palazzodellacorgna.it

Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!