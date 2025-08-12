Serata di “Grande Lirica” al Festival di Musica Classica di Castiglione - Tuttoggi.info

Sarà una serata imperdibile quella di mercoledì 13 agosto per gli amanti dell’opera lirica al Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago. Dopo il grande successo di pubblico del Trio Paderewski nel primo appuntamento della XXI edizione, la direttrice artistica Marzia Crispolti Zacchia ha scritturato sette cantanti per portare a Palazzo della Corgna un concerto dal titolo “La Grande Lirica”.

Si tratta del soprano Monica Colonna, del baritono Matteo Mencarelli, del mezzosoprano Elena Antonini, del tenore Emanuele Fagotti, del soprano Sara Piccioni, del baritono Manuel Massidda e del basso Mauro Corna, accompagnati al pianoforte dal maestro Guido D’Angelo. Nel programma il meglio dell’opera, le più celebri arie del repertorio lirico italiano ed europeo, un viaggio emozionante tra passioni, duelli, gelosie e amori resi immortali dai grandi maestri.

Si inizierà con Gioachino Rossini e “ L’italiana in Algeri ”: l’aria “Oh che muso” sarà interpretata dal baritono Matteo Mencarelli e dal mezzosoprano Elena Antonini. Il tenore Emanuele Fagotti canterà “Amor ti vieta” dalla “ Fedora ” di Umberto Giordano. Da “ La Boheme ” di Giacomo Puccini il soprano Sara Piccioni canterà “Donde lieta uscì”. Di Giuseppe Verdi, da “ Un ballo in maschera ” il brano “Eri tu che macchiavi quell’anima” interpretato dal baritono Manuel Massidda. Il mezzosoprano Elena Antonini canterà “O mio Fernando” da “ La Favorita ” di Gaetano Donizetti. Dal “ Don Giovanni ” di Wolfgang Amadeus Mozart Matteo Mencarelli proporrà “Madamina, il catalogo è questo”. Emanuele Fagotti e Sara Piccioni duetteranno nell’aria “O soave fanciulla” tratta da “ La Boheme ” di Giacomo Puccini. Da “ Vespri Siciliani ” di Giuseppe Verdi Monica Colonna canterà “Mercé dilette amiche”. Manuel Massidda interpreterà “Nemico della patria” da “ Andrea Chenier ” di Umberto Giordano. Da “ Carmen ” di Georges Bizet “L’amour est un oiseau rebelle” con la voce di Elena Antonini. Matteo Mencarelli canterà “Largo al factotum” dal “ Barbiere di Siviglia” di Rossini. Poi, una selezione di brani da “ Don Carlo ” di Verdi: “Ella giammai m’amò”, “Giustizia, o sire” e “Tu che le vanità” con il duetto Monica Colonna e il basso Mauro Corna. Emanuele Fagotti interpreterà “Recondita armonia” dalla “ Tosca ” di Puccini. Sara Piccioni canterà “In quelle trine morbide” dalla “ Manon Lescaut ” di Puccini. La serata si concluderà con “ I Puritani ” di Vincenzo Bellini: il basso Mauro Corna e il baritono Manuele Massidda duetteranno nel brano “Suoni la tromba intrepido”.

Tutti i concerti iniziano alle 21:15, con ingresso a pagamento e con possibilità di abbonamento. Il biglietto costa 5 euro; abbonamento per 6 ingressi 25 euro e abbonamento a tutti e 13 i concerti a pagamento (quello di Villa Nazarena è gratuito) a 50 euro. Con gli abbonamenti possono entrare contemporaneamente due persone. Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19); www.palazzodellacorgna.it

Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA