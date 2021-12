Serata di controlli, 6 denunce per guida in stato di ebbrezza - Tuttoggi

Venerdì sera (3 dicembre) di verifiche per i carabinieri di Todi, setacciata la zona di Deruta e Marsciano | Elevate anche 5 contravvenzioni

Serata di controlli, quella di ieri sera (3 dicembre) per i carabinieri di Todi. L’area d’intervento ha riguardato i Comuni di Marsciano e Deruta, dove il massiccio impiego di personale ha portato al deferimento in stato di libertà di 6 persone, tutte sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica con conseguente ritiro delle patenti di guida.

Durante la maxi operazione sono stati controllati: 3 esercizi pubblici, 75 persone (di cui 9 stranieri) e 87 tra automezzi e motomezzi. Le verifiche alla circolazione stradale hanno portato anche a 5 contravvenzioni per altrettante violazioni al Codice della Strada, tutto per uso del telefono cellulare alla guida.