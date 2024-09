Sequestrati nel Napoletano 120.000 articoli scolastici contraffatti - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, nell’ambito di un piano finalizzato a contrastare il commercio di materiale contraffatto e/o insicuro, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 120.000 prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini/ragazzi in età scolare. Sono stati segnalati alla Camera di Commercio 15 responsabili per violazioni amministrative mentre 5 sono i denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

tvi/gsl