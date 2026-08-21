 Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro

ItalPress

Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro

Ven, 21/08/2026 - 09:32

Condividi su:

CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) – Oltre 85 chilogrammi di droga
trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. E’ il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In manette è finito un camionista bulgaro, accusato di traffico internazionale di stupefacenti.
I controlli sono scattati allo sbarco del traghetto proveniente da Barcellona. A insospettire le forze dell’ordine sono stati gli incroci delle analisi di rischio – svolte insieme al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano – e il nervosismo dell’autista durante la verifica dei documenti. I militari hanno quindi deciso di svuotare completamente il carico per perquisirlo a fondo.
A scovare il nascondiglio ci hanno pensato “Ice” e “Frida”, due cani antidroga del Gruppo di Fiumicino. Il loro fiuto ha puntato dritto al pianale del semirimorchio, dove era stato ricavato un doppiofondo. Dentro c’erano 53 buste sottovuoto di marijuana e 26 panetti di cocaina.
L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia a disposizione della Procura.

– Foto: Ufficio stampa Gdf-Adm –

(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!