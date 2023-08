BOLOGNA (ITALPRESS) – I finanzieri di Bologna hanno sequestrato circa 7.000 prodotti di bigiotteria, accessori moda e apparecchi elettrici ritenuti non sicuri, pronti per la vendita, privi dei requisiti di conformità e sicurezza, in due esercizi commerciali a Bologna. Tra le anomalie, l’assenza della marcatura CE e di altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute.

