BOLOGNA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso lo scalo aeroportuale G. Marconi di Bologna, hanno sequestrato 460 grammi di oro, suddivisi in 126 placchette di diversa grammatura. Il metallo prezioso del valore stimato di circa 33.000 euro, è stato rinvenuto nel bagaglio di una passeggera rumena in partenza per Bucarest.

