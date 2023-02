tvi/gtr

Nuova maxi sanzione in relazione alla scoperta della maxi frode del 2021 da 440 milioni di euro sui bonus per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La Procura della Repubblica di Rimini ha autorizzato nuovi sequestri per altri 2,6 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi al 97% dell’ammontare della frode già recuperato.