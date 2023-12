Sequestrati 140.000 fuochi d’artificio, un arresto a Cosenza - Tuttoggi.info

COSENZA (ITALPRESS) – Un arresto della Guardia di Finanza di Cosenza per detenzione illegale di 140.000 fuochi d’artificio – del peso di una tonnellata – estremamente pericolosi.I militari del Gruppo Sibari hanno individuato e perquisito un garage di una palazzina di tre piani situata in pieno centro del Comune di Corigliano. E’ qui hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di artifizi pirotecnici, tra cui moltissimi di fattura artigianale in assenza di qualsivoglia requisito di sicurezza, pronti per essere ceduti al mercato clandestino invista del capodanno. L’arrestato è stato condotto presso la casa Circondariale di Castrovillari.

