Sequestrate a Palermo 2 tonnellate di "bionde", due in manette - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, rinvenute all’interno di due furgoni sottoposti a controllo nel capoluogo siciliano. L’immissione sul mercato nero della città avrebbe fruttato, al dettaglio, ricavi per circa 350.000 euro. I due conducenti sono stati arrestati in flagranza di reato per il delitto di contrabbando e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

fonte video: ufficio stampa Guardia di Finanza

