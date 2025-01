Semaglutide, Ema valuta rischio rara malattia occhi con farmaco antidiabetico - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema valuterà i farmaci anti diabete e obesità contenenti semaglutide per capire se esiste un rischio aumentato di sviluppare una rara malattia degli occhi, la neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (Naion). Lo comunica l’ente regolatorio Ue spiegando che il suo Comitato per la sicurezza, il Prac, ha avviato una revisione di questi medicinali, “a seguito di preoccupazioni relative a un aumento del rischio di sviluppare Naion”. A suggerire questa possibilità sono “due recenti studi osservazionali”, mentre “altri due non suggeriscono un aumento del rischio”.

Questa rara patologia oculare è un disturbo causato da un ridotto afflusso di sangue al nervo ottico nell’occhio, con potenziale danno al nervo, che può portate a perdita della vista nell’occhio interessato, illustra l’Ema nella nota in cui si riportano i punti principali toccati nel corso dell’ultima riunione del Prac (13-16 gennaio). “I pazienti con diabete di tipo 2 – si precisa – potrebbero già avere un rischio intrinsecamente più elevato di sviluppare questa condizione”.

Semaglutide è un agonista del recettore Glp-1, ed è il principio attivo di popolari medicinali per il trattamento del diabete e per la perdita di peso nei pazienti con obesità (vale a dire Ozempic*, Rybelsus* e Wegovy*). “Il Prac sta valutando se i pazienti trattati con semaglutide possano avere un rischio elevato di sviluppare Naion” ed “esaminerà ora tutti i dati disponibili su Naion con semaglutide, inclusi quelli provenienti da studi clinici, sorveglianza post-marketing, studi sul meccanismo d’azione e letteratura medica (inclusi i risultati degli studi osservazionali)”.