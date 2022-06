Semaforo spento da oltre 2 giorni, caos all'incrocio - Tuttoggi

Da sabato spento l'impianto semaforico all'incrocio tra via Aleardi, via Prati e via dello Stadio a Terni, polemiche sull'assenza dei vigili

Dalla mattina di sabato 18 giugno tutti i semafori presenti all’incrocio tra via Prati, via Aleardi e via dello Stadio a Terni hanno smesso di funzionare causando potenziali pericoli per gli automobilisti, considerata anche l’assenza per gran parte del tempo di personale che si occupi di dirigere il traffico.

Non sono mancate le segnalazioni da parte di diversi cittadini che sui social riportano la scarsa presenza della polizia locale alla direzione del traffico all’incrocio – probabilmente uno dei più grandi e trafficati di Terni – nel fine settimana.