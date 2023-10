Sellano Nature Adventure, un fine settimana di iniziative - Tuttoggi.info

Il 28 e 89 ottobre fiabe, laboratori e giochi per bimbi, taverne, musica e mercatini, trekking ed escursioni in bici

La valle del fiume Vigi pronta ad ospitare un fine settimana di eventi. Si chiama infatti Sellano Nature Adventure la rassegna di iniziative in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre. Un appuntamento organizzato nell’ambito di Valnerina Green, il progetto finanziato dal bando regionale UmbriAperta che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo territorio montano.

La prima giornata sarà dedicata essenzialmente ai più piccoli: si parte alle 16 con ‘Il fiume Nera racconta’, letture ad alta voce con laboratori interattivi, a cura di Manuela Amadio de Il giardino di Matisse; alle 18.30, 19 e 19.30 è la volta di ‘Favole in campagna’, fiabe per bambini della tradizione popolare con Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli, accompagnate dalla musica di Mirco Bonucci; per concludere, alle 21.30 è atteso lo spettacolo di fuoco e giocoleria Pyrovaghi.

Il giorno successivo, domenica 29 ottobre, Sellano Nature Adventure offrirà tanti nuovi appuntamenti all’aria aperta, come d’altronde il nome stesso della manifestazione lascia immaginare. In programma c’è innanzitutto un trekking con partenza alle 9.30 dal lago di Vigi e rientro alle 14.30: necessaria la prenotazione all’email valnerinadiscovery@libero.it. Sempre alle 9.30, ma da Montesanto, partirà un bike tour su un percorso di 14 chilometri e dislivello di 400 metri: il livello di difficoltà è facile; l’età minima richiesta è di 12 anni; chi non ha una propria bici verrà fornito di una bicicletta a pedalata assistita; prenotazione necessaria all’email umbria.avventure@gmail.com. Camminatori e ciclisti si ritroveranno poi tutti insieme tra le 12.30 e le 13.30 per fare un pic-nic gratuito con vista sul ponte tibetano. Alle 10.30, alla Chiesa di santa Maria Assunta, letture di Barbava Piva da ‘Vita del gran servo di Dio D. Emmanuele Marques’ e a seguire, alle 11.30, santa messa con benedizione dei prodotti della terra, degli animali e dei mezzi agricoli. I bambini avranno, invece, la possibilità di provare a tirare con l’arco, alle 11.30 ai giardini pubblici, a cura dell’asd Arcieri del Grifo. Alle 15, i piccoli potranno poi assistere allo spettacolo interattivo ‘L’unione fa la pioggia’ in programma sempre ai giardini pubblici, mentre alle 17.30 e alle 18 sono attesi i Racconti da sedia, performance itinerante con otto attori e ott sedie per le vie di Sellano. A chiudere la giornata sarà alle 21 il concerto ‘Il ripostiglio delle scope’.

In entrambe le giornate a Sellano si potranno trovare taverne per degustare prodotti tipici della Valnerina, musica e mercatini.