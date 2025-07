Selezionati i 4 giovani artisti della Residenza d’Artista di Collestrada: talento e respiro internazionale per il borgo - Tuttoggi.info

Con grande entusiasmo e soddisfazione, il Comitato Festa Grossa 2025 presenta i quattro giovani artisti selezionati per la Residenza d’Artista di Collestrada, in programma dall’8 al 17 agosto 2025. L’iniziativa si svolge nell’ambito della storica celebrazione dedicata alla Madonna Assunta in Cielo.

Gli artisti hanno progettato opere site-specific pensate per dialogare con il borgo medievale, tenendo conto della sua storia, delle tradizioni e del paesaggio circostante. Il bando di selezione ha in particolare invitato gli artisti a ispirarsi a uno dei tre episodi che videro protagonista San Francesco nel territorio di Collestrada: la battaglia tra Perugia e Assisi del 1202, il dono del mantello a un povero e il sogno legato all’indulgenza della Porziuncola di Assisi.

Dopo una complessa fase di valutazione, la Commissione – composta da esperti di alto profilo – ha selezionato i progetti più meritevoli tra le numerose candidature provenienti da tutto il mondo, apprezzando la qualità delle proposte artistiche e l’eccellente livello dei curriculum presentati.

I quattro artisti selezionati sono:

Aurora Avvantaggiato (Taranto, 1994): Scultrice e artista visiva che vive e lavora tra Taranto e Ferrara. Nel 2018 ha collaborato con Hans Op de Beeck a Bruxelles e nel 2019 ha conseguito il diploma di II livello in Scultura a Bari. Vincitrice del Premio Internazionale di Ceramica Contemporanea Mediterraneo di Grottaglie, vanta numerosi simposi di scultura su pietra, sia nazionali che internazionali. Le sue sculture traggono ispirazione dalle forme del paesaggio naturale e urbano, estraendole dal loro contesto. Tema centrale della sua ricerca è l’abbandono, declinato in spreco e decadenza, in nome di un progresso che disconosce il senso autentico di concetti come il bene comune.

Rebecca Maria Fogu (Perugia, 2000): Formatasi presso il Liceo Artistico Bernardino di Betto di Perugia, si è laureata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2023, completando un semestre di studi a Granada. Ha partecipato a simposi e residenze internazionali, tra cui “Yes Sculpture Project” in Francia, Portogallo e Lettonia. Ha esposto in mostre collettive e ha contribuito alla realizzazione della scultura collettiva “Without Chains”, esposta a Perugia e Potsdam. Parallelamente, collabora con artisti come Marco Mariucci e Julie Brook.

Ege Kolcu (Istanbul, 1994): Si è laureato in Scultura in Turchia nel 2020. Successivamente si è trasferito a Carrara per frequentare il corso di laurea magistrale in Scultura all’Accademia di Belle Arti. Ha ottenuto importanti riconoscimenti e ha partecipato a numerosi simposi e mostre internazionali. Tra i suoi successi spiccano il primo premio di scultura nel concorso “Art Ability Bryn Mawr Rehab” assegnato in Pennsylvania (Stati Uniti). Nel 2022 ha ricevuto il prestigioso “Carrara Creative City Award”, un riconoscimento dell’UNESCO che ne consacra il talento emergente nel panorama internazionale.

Arianna Maccagnola (Bergamo, 1995): Ha conseguito una laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia nel 2017 e una in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2020. Sviluppa una ricerca basata sul concetto di luce e buio, creazione e rivelazione, attraverso il panneggio e la figura umana. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali e nel 2023 ha realizzato la sua prima scultura pubblica a Ciserano, in provincia di Bergamo.

Un Riconoscimento di Valore Internazionale

I quattro artisti daranno forma alle loro opere scolpendo in estemporanea, sotto gli occhi degli spettatori, la “pietra di Tuoro”, una pregiata arenaria grigia umbra estratta dalla cava della società “I Borgia srl” di Tuoro sul Trasimeno. L’evento ha ricevuto anche l’onore del patrocinio del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede. Un riconoscimento ottenuto “in considerazione del suo interesse internazionale”, che rafforza il valore culturale, spirituale e simbolico di questa iniziativa che coniuga arte contemporanea, storia e comunità.

L’organizzazione desidera ringraziare tutti gli artisti che hanno presentato la loro candidatura, contribuendo con entusiasmo e creatività. Le numerose proposte, giunte da ambito nazionale e internazionale (Cina, Russia, Turchia, Portogallo, Slovacchia, Inghilterra), confermano il forte interesse culturale per il borgo di Collestrada.

Un ringraziamento particolare va alla commissione di selezione, composta da figure di riferimento nel panorama artistico, culturale e istituzionale. Il loro contributo è stato fondamentale per individuare i progetti più in linea con lo spirito del luogo e della residenza. Ne fanno parte, in ordine alfabetico: lo scultore Daniele Covarino, esperto nella lavorazione dell’argilla; Fabrizio Croce, Assessore del Comune di Perugia; Emidio De Albentiis, storico dell’arte, docente, critico ed ex direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia; Maria Carmela Frate, architetto e Capo delegazione FAI Perugia; Lucilla Furfaro, architetto e scenografo di fama internazionale; Donatella Galli, presidente del Comitato Festa Grossa 2025. Completano la commissione Daniele Mancini, storico scultore perugino specializzato nella lavorazione della pietra arenaria; Sandra Salucci, ex docente, gallerista e promotrice di talenti artistici emergenti; Donatella Vaccari, storica dell’arte, curatrice del Museo della Porziuncola e Referente per i Beni Culturali della Provincia Serafica O.F.M.; ed Elisa Veschini, storica dell’arte e Presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi.

L’appuntamento è dall’8 al 17 agosto, quando lo spirito della “Festa Grossa”, con le sue tradizioni antichissime che affondano le radici nel XV secolo e la sua cadenza quinquennale, trasformerà il borgo medievale di Collestrada in un punto di incontro e scambio culturale, intrecciando eventi religiosi, culturali e artistici, come ad esempio lo spettacolo “Frà”, un viaggio sorprendente nella vita di San Francesco d’Assisi, interpretato e scritto da Giovanni Scifoni.





