Sei Nazioni, Irlanda batte Italia 50-17 - Tuttoggi

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – In un match valido come recupero della 4a giornata del Sei Nazioni 2020, non disputata a marzo a causa della pandemia, l’Irlanda ha battuto l’Italia 50-17 mettendo a segno sette mete contro due degli avversari. All’Aviva Stadium di Dublino, la squadra di Franco Smith – a distanza di otto mesi dall’ultima volta – ha iniziato portandosi avanti 3-0 con una punizione di Garbisi. Poi, la squadra di casa ha preso in mano le redini del match segnando tre mete già nella prima frazione con Stander e due volte con Keenan andando al riposo sul 24-3. Nella ripresa, la reazione dell’Italia si è materializzata con la meta di Padovani trasformata da Garbisi che ha permesso il 24-10 azzurro. Ma è stata solo un’illusione, perchè l’Irlanda ha pigiato sull’acceleratore segnando ancora tre mete in 10′ grazie a Connors, Sexton e Aki. Nel finale, la quarta meta irlandese con Byrne, ma anche la seconda dell’Italia con Garbisi che nell’ultima azione ha permesso agli azzurri di chiudere con un passivo meno pesante. Gli irlandesi rimangono in corsa per la vittoria finale nel Sei Nazioni 2020, mentre Bigi e compagni non riescono a smuovere la graduatoria. La Nazionale rientrerà subito a Roma notte per iniziare la preparazione al match di sabato all’Olimpico contro l’Inghilterra, test conclusivo del

torneo.

(ITALPRESS).