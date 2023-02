Segreteria, contabilità, operai: le offerte di lavoro a Perugia e Torgiano

Un aiuto cuoco per importante ristorante di Perugia. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione minima, motivazione e flessibilità, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend. Contratto in base all’esperienza;

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, della tenuta della prima nota di cassa e banca, della registrazione fatture, della redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri, della stesura del bilancio, della redazione dichiarazione dei redditi e della predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni in uno studio professionale, motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, capacità di problem solving. Contratto a tempo indeterminato, con crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua;

Un conduttore di apparecchi di sollevamento full time per azienda operante nel settore edile a Torgiano. La figura ricercata, dopo un periodo di formazione specifica, svolgerà in un ambiente dinamico e stimolante attività legate alla conduzione, alla manovra di apparecchi e macchine di sollevamento (muletto, gru, autogru ecc.) e allo spostamento dei carichi. Sono richieste patente C e CQC, motivazione e flessibilità, conoscenza delle norme di prevenzione infortuni specifiche per la conduzione di apparecchi di sollevamento e delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio di sollevamento. Il possesso del patentino per la conduzione di gru rappresenta un requisito preferenziale. Periodo di formazione iniziale ed inserimento diretto in azienda;

Quattro sopralluoghisti fibra ottica full time per importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni. La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e dovrà recarsi presso i siti della regione di competenza per verificare la conformità della fibra ottica, utilizzando dispositivi messi a disposizione dall’azienda. I requisiti sono totale disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere e settimanali in tutta Italia e motivazione e flessibilità. L’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi tramite agenzia con successiva possibilità di proroghe, mezzi aziendali e buoni pasto giornalieri.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn “Soluzione lavoro”, oppure consultare il sito aggiornato www.soluzionelavoro.com.

Milleproroghe, via i limiti al lavoro in somministrazione

intanto, con il Milleproroghe sono cambiate le regole per il lavoro in somministrazione, come spiega Roberto Girolmoni, consulente del lavoro e titolare di “Soluzione lavoro spa”, agenzia per il lavoro di Perugia: “Con un emendamento al decreto Milleproroghe saltano i limiti degli oltre 24 mesi per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, che ora possono essere inviati in missione, a tempo determinato, nella stessa azienda utilizzatrice senza alcun limite temporale”.

Girolmoni aggiunge: “Si interviene su una norma che aveva creato apprensione tra imprese e sindacati, tanto da essere oggetto di numerose proroghe. Questo emendamento permette, infatti, di tutelare lavoratori, professionalità e competenze acquisite nei contesti lavorativi. Oltre a valorizzare l’importante ruolo svolto dalle agenzie per il lavoro che operano nelle aziende e sui territori”.

“Sol” non ha solo ampliato i suoi servizi, ma ha portato la sua esperienza professionale anche al di fuori dei confini regionali, con l’apertura di nuove sedi: Parma, Seregno, centro strategico della provincia di Monza e della Brianza, Prato, Torino: “Una manovra che sottolinea la voglia di crescere – conclude Girolmoni –, non solo a Seregno, una delle aree con maggior tasso di sviluppo per le piccole e medie imprese italiane, ma anche nelle altre filiali. Crescita che abbiamo registrato anche negli ultimi anni, tra l’altro in un periodo non facile, a causa della pandemia”.