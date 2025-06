Seggio 4 in Puglia, Soumahoro rischia di “sfrattare” Piccolotti dalla Camera

La prossima settimana si aprirà la procedura formale per verificare l’assegnazione del seggio nella circoscrizione Puglia 4, messo in discussione nella relazione depositata in Giunta delle elezioni di Montecitorio, come anticipato dal Fatto Quotidiano. Seggio, Puglia 4, che ha portato alla Camera la folignate Elisabetta Piccolotti, esponente di AVS e moglie di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Avs. Formazione che, secondo la relazione sui risultati al plurinominale, avrebbe diritto ad un seggio, ma nella circoscrizione adiacente alla Puglia 4 dove era candidata Piccolotti.

Qualora il riconteggio venisse confermato dalla commissione che sarà incaricata della verifica, il seggio in Puglia in quota AVS andrebbe ad Aboubakar Soumahoro, già alla Camera perché eletto in Emilia Romagna. Che tra l’altro, dopo l’inchiesta che ha riguardato lui e la sua famiglia, da gennaio aveva lasciato AVS per entrare nel Gruppo Misto e un mese fa ha annunciato la nascita di un nuovo movimento politico, Italia Plurale.

Insomma, una doppia beffa per AVS e per la coppia Piccolotti-Fratoianni. Per Soumahoro, che ha sempre ribadito la correttezza del suo operato e finora ha subito una multa per irregolarità sui fondi elettorali, si consumerebbe indirettamente una “vendetta” politica su quei vertici di una formazione politica che, ha lamentato, lo hanno subito scaricato.