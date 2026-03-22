Seggi aperti per il referendum, oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne - Tuttoggi.info

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Seggi aperti per il referendum, oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne

ItalPress

Seggi aperti per il referendum, oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne

Dom, 22/03/2026 - 11:17

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ROMA (ITALPRESS) – Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni e approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. 51,4 milioni di cittadini sono chiamati alle urne. Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi: votare “sì” significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore, votare “no” significa respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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