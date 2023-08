Sedicenne in coma dopo pestaggio, ci sono due indagati

Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento in ospedale, minorenni anche due dei presunti responsabili

Ci sono due indagati, minorenni, per il violento pestaggio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Città della Pieve, che ha portato in come un 16enne, ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Perugia.

Secondo quanto appreso dai carabinieri della Stazione Carabinieri di Città della Pieve, unitamente a personale del N.O.RM. – Aliquota Operativa, il 16enne, insieme a un amico, è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi, dopo una lite in una locale all’aperto, provocato da un pesante apprezzamento nei confronti di una ragazza.

L’aggressione – che avrebbe visto coinvolti tutti minorenni – è stata particolarmente violenta. Uno dei ragazzini aggrediti è stato colpito con pugni al volto. L’altro, a causa dei colpi ricevuti, è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Il 16enne inizialmente rialzato, in stato confusionale, per poi perdere conoscenza dopo poco tempo. Condotto da alcuni conoscenti all’ospedale di Città della Pieve, è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale di Perugia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di identificare due dei presunti responsabili dell’aggressione, entrambi minorenni di origini straniere, deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso, ex artt. 110 – 582, 583 c.p.

Prosegue l’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, per accertare tutti gli aspetti dell’accaduto e dare un nome ad altri ragazzi coinvolti nel pestaggio.