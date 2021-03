Secondo punto vaccinale tifernate sarà alla palestra dell'Istituto Salviani - Tuttoggi

Arrivata la decisione ufficiale da parte dell'Usl Umbria 1, Piastra Logistica non disponibile per l'uscita a giorni del bando per la gestione

Il secondo punto vaccinale di Città di Castello sarà aperto nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani. Lo ha ufficializzato oggi (giovedì 11 marzo) il sindaco Luciano Bacchetta.

Secondo punto vaccinale

I tecnici dell’Usl Umbria 1 e del Comune stanno già lavorando per rendere operativa una sede molto grande, circondata da diversi parcheggi, che consentirà di effettuare la vaccinazione di massa in modo efficace. “E’ una soluzione più che buona, – ha aggiunto il primo cittadino – visto che la piastra logistica non è disponibile, perché a giorni uscirà il bando per la sua gestione”.

Punto vaccinale di Trestina, “Insufficienti personale e vaccini”

Nel ringraziare il direttore del Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1 Daniela Felicioni per la disponibilità, Bacchetta ha chiesto alla responsabile sanitaria territoriale di implementare il numero di personale e vaccini al Cva di Trestina, “entrambi ancora insufficienti, sebbene la sede sia considerata da tutti perfetta dal punto di vista logistico e operativo. In più gli appuntamenti vengono fissati in date non vicinissime. Non va bene, perché i vaccini vanno effettuati prima possibile. E’ una corsa contro il tempo, più se ne fanno e prima il problema verrà risolto”.

Asili nido

L’amministrazione sta inoltre lavorando alla riapertura degli asili nido comunali, dove la percentuale delle operatrici vaccinate è del 70-80%: “Contiamo di completare quanto prima le operazioni in atto. Quando potremo riaprire i nidi in sicurezza lo faremo, è un impegno che prendiamo con i genitori dei bambini, perché ci rendiamo conto delle difficoltà delle famiglie”.