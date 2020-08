Seat Leon ancora più ricca di contenuti - Tuttoggi

VERONA (ITALPRESS) – A tre mesi dall’ingresso sul mercato della nuova Seat Leon, l’offerta della best seller della Casa di Barcellona si arricchisce ulteriormente. Così, Seat Leon e Seat Leon Sportstourer vedono ora l’innovativo propulsore mild hybrid 1.5 eTSI 150CV con cambio DSG, al debutto nella gamma Seat proprio con la nuova compatta, disponibile anche in abbinamento all’allestimento Business di Leon hatchback e Sportstourer. Inoltre, l’aggiornamento di prodotto legato all’introduzione dell’anno modello 2021 porta con sè alcune novità in termini di dotazioni di serie e optional della vettura, con ulteriori nuove tecnologie e funzionalità che non comportano alcun sovrapprezzo nei nuovi listini del modello. Tra le nuove tecnologie per la sicurezza, spicca l’introduzione dell’airbag centrale su tutte le versioni di Leon e Leon Sportstourer, portando a 7 la dotazione di serie della vettura, il Pre Crash Assist (con attivazione pretensionamento delle cinture di sicurezza anteriori, chiusura finestrini e tetto panoramico e attivazione delle luci di emergenza), disponibile su richiesta a 150 euro per tutte le versioni, e il Travel Assist all’interno del Safe & Driving Pack XL, offerto per le versioni top di gamma Xcellence e FR a 890 euro. Il comfort a bordo è incrementato ulteriormente grazie alla possibilità di includere su richiesta il Parking Heater (sistema di riscaldamento da remoto) disponibile per tutte le versioni a 950 euro, il Dynamic Pack con controllo dinamico dell’assetto (DCC), sterzo progressivo e sport HMI disponibile ora anche per l’allestimento Xcellence (830 euro), i sedili rivestiti in microfibra dinamica (disponibili per Xcellence e FR, a 870 e 780 euro, rispettivamente) o in pelle nera (disponibili per Xcellence e FR, a 1.990 e 1.900 euro, rispettivamente) entrambi con regolazione elettrica e funzione memory per il sedile del conducente. Per la versione Style, viene reso disponibile ora il Seat Full Link (funzionamento wireless con AppleCar Play, solo in abbinamento al sistema di navigazione) a 170 euro, mentre la versione top di gamma Xcellence si arricchisce del cielo abitacolo nero, su richiesta a 235 euro. La scelta dei cerchi per le versioni top di gamma si arricchisce inoltre con l’introduzione dei cerchi Performance Aero FR 30/11 da 18″ Grigio Cosmo (635 euro), Performance Machined FR 30/9 da 18″ in colore Grigio Cosmo (800 euro) e, per la versione Xcellence, i cerchi Performance Aero Xcellence 30/10 da 18″ Grigio Cosmo (660 euro).

Infine, la palette di colori carrozzeria di Leon hatchback e Sportstourer si amplia con il debutto di due nuove tonalità, Argento Urban (700 euro) e Grigio Magnetico opaco.

(ITALPRESS).