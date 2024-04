Season of love ad Acquasparta, Bach e Vivaldi per celebrare l’Amore sacro - Tuttoggi.info

Domenica 21 aprile alle ore 17 sarà l’Amore Sacro, con un concerto presso la Basilica di Santa Cecilia, il protagonista del terzo appuntamento con "Seasons of love"

Domenica 21 aprile alle ore 17 sarà l’Amore Sacro, con un concerto presso la Basilica di Santa Cecilia, il protagonista del terzo appuntamento con “Seasons of love”, la manifestazione, organizzata dall’associazione Fabrica Harmonica con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, in programma fino a domenica 28 aprile nel Comune di Acquasparta.

Diretti da Annalisa Pellegrini, il gruppo vocale RomEnsemble, il coro Cantoria Nova Romana e gli archi dell’Orchestra Internazionale di Roma, eseguiranno il mottetto Jesu meine Freude BWV227 di Johann Sebastian Bach, il Magnificat (versione mista tra l’RV 610 e l’RV 611 che prevederà l’esecuzione delle arie solistiche in sostituzione di alcuni numeri corali) e Beatus Vir RV 598 di Antonio Vivaldi per soli, coro e orchestra. I lavori sacri di Vivaldi sono stati scritti per le ragazze dell’Ospedale della Pietà di Venezia, conservatorio ante-litteram, in cui si insegnava alle orfanelle il mestiere musicale. Nel ‘700, sotto la direzione di Vivaldi, il coro e l’orchestra della Pietà erano diventati così bravi e famosi da tenere concerti settimanali che annoveravano un pubblico internazionale. Il concerto è ad ingresso libero (info e prenotazioni: 393.9145351, 347.9171537, 328.3328689).

L’appuntamento musicale sarà anticipato alle ore 16 da una visita guidata gratuita di Acquasparta a cura della locale Pro Loco (info e prenotazioni 333.6162099). È possibile, inoltre, effettuare visite guidate di Palazzo Cesi, a cura dell’Associazione Acqua (info e prenotazioni 351.7031853).

Le due formazioni corali, RomEnsemble e Cantoria Nova Romana, hanno partecipato a Festival e manifestazioni in Italia e all’estero esibendosi in Inghilterra, Austria, Francia e Repubblica Ceca. La formazione RomEnsemble è attesa dal 26 al 28 aprile in Spagna a Madrid per il Festival En-Canto ed a Toledo per il Festival Internazionale Corale e la XVI Jornadas Música y Patrimonio.

Annalisa Pellegrini si diploma in pianoforte, canto lirico e canto barocco perfezionandosi al Mozarteum di Salisburgo. Già direttore di Coro di Musica Sacra, si laurea con lode in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Come cantante collabora con il Coro della Cappella Pontificia Sistina in Vaticano e vanta concerti con la soprano Emma Kirkby e il traversiere Ashley Solomon. Incide nel 2021 per la Orpheus Music il CD “Eternal Feminine” contenente brani inediti di donne compositrici. Come Direttore di Coro collabora stabilmente con il Conservatorio Ravel di Parigi dove ha diretto anche l’inedito "Tu es Petrus" lavoro pubblicato per la collana Colligite Fragmenta. Dirige in tournèe in Austria, Spagna, Repubblica Ceca, Inghilterra, Corea del Sud, Francia. Ha collaborato con l’Orchestra Internazionale di Roma in produzioni operistiche con Daniela Dessì, Fabio Armiliato e Lior Shambadal. Nel maggio 2019 è direttore e preparatore del coro con l’orchestra dei Beriner Philarmoniker (diretta dal M°Simon Halsey) presso la Philarmonie di Berlino per la produzione di “There Was a Child” oratorio di J.Dove. Attualmente è docente di Direzione di Coro per Didattica della Musica presso il Conservatorio Corelli di Messina. Si è occupata della consulenza vocale per la colonna sonora del film “Gloria!”, diretto da Margherita Vicario ed attualmente nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Filo conduttore del cartellone di Seasons of love è la riflessione sul tema dell’amore e della condivisione attraverso l’arte: cinque appuntamenti con titoli celebri e preziosità inedite del repertorio musicale classico e con visite guidate nei luoghi più significativi del territorio. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Diocesi di Orvieto-Todi e del Comune di Acquasparta e con la collaborazione di Pro Loco, Centro Turistico Giovanile San Francesco di Acquasparta, Associazione Acqua, Parrocchia Santa Cecilia di Acquasparta e altre associazioni locali che hanno attivato un sistema di visite integrate del territorio.