Se leggi sei forte! Tanti appuntamenti a Marsciano con “Il maggio dei libri”

Primi due incontri venerdì 5 maggio: alle 16.00, presso la sala Capitini del Municipio, e alle ore 21.00, al Teatro Concordia

Prendono il via venerdì 5 maggio, con i primi due eventi, gli incontri programmati dal Comune di Marsciano, insieme al tessuto associativo locale, per il maggio dei libri 2023. Dieci appuntamenti che avranno per protagonisti i libri, i loro autori, la lettura e la musica.

“Un maggio dei libri a Marsciano così ricco di appuntamenti – spiega il vicesindaco con delega alla cultura Andrea Pilati – è l’ulteriore testimonianza della vivacità e sensibilità culturale della nostra comunità e premia l’impegno del Comune, della scuola e di molta parte del tessuto associativo locale, nel sostenere, ognuno nei nodi e nelle forme che gli sono possibili, il valore della lettura e della produzione letteraria. Proprio pochi giorni fa abbiano riaperto, nella sua nuova collocazione davanti la scuola IV Novembre la bibliocabina di Marsciano. E sono stati gli studenti a chiedere di potersi prendere cura di questa struttura, così come i loro colleghi di Papiano, dove sempre alla scuola è affidata al gestione della bibliocabina presente nella piazza della frazione. Sono due esempi, insieme alle tante attività rivolte ai più piccoli fatte dalla Biblioteca comunale, di come l’educazione alla lettura deve iniziare fin da piccoli e poi mantenersi nel tempo. Solo così potremo arricchirci, da grandi, con iniziative culturali come Il maggio dei libri o il Marsciano book festival”.

Il primo dei due incontri di venerdì 5 maggio è in programma alle ore 16.00, presso la sala Aldo Capitini in Municipio, con la presentazione a cura dell’associazione Pegaso degli atti del Convegno che si è svolto ad ottobre 2022 a Marsciano sul tema “L’attualità del giornalismo di Luigi Salvatorelli”. L’altro incontro è la presentazione del libro “Quattro lustri di Chorus” in cui Alvaro Angeleri ripercorre, dalla nascita ad oggi, l’attività di questa formazione corale marscianese. L’evento si svolgerà presso il Teatro Concordia a partire dalle ore 21.00 e sarà accompagnato da una performance del Chorus.

Il programma de Il maggio dei libri a Marsciano

Venerdì 5 maggio, ore 16.00 – sala Aldo Capitini in Municipio, Marsciano

Presentazione atti del convegno “L’attualità del giornalismo di Luigi Salvatorelli”, a cura dell’associazione culturale Pegaso

Venerdì 5 maggio, ore 21.00 – Teatro Concordia, Marsciano

Presentazione del libro “Quattro lustri di Chorus” di Alvaro Angeleri

Sabato 6 maggio, ore 17.30 – sala Aldo Capitini in Municipio, Marsciano

“Napoleone Bonaparte e il 5 maggio”, racconti letterari e musicali a cura dell’associazione musicale Ciro Scarponi

Mercoledì 10 maggio, ore 15.30 – Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli, Marsciano

“Aspettando… Tocca a te!” incontri formativi e presentazione dei libri tattili illustrati a cura di Francesca Piccardi.

Giovedì 11 maggio, ore 18.00 – Biblioteca comunale, Marsciano

“Come sciogliere i nodi di una vita”, biografia raccolta all’interno del libro “Chronos Best” a cura di Claudia Maggiurana

Sabato 13 maggio, ore 17.30 – Cantina Cenci, San Biagio della Valle

Presentazione dei libri “Perugia oltre l’immagine” di Gianluca Mencacci, “Ciulertola?” di Michele Capaccioni, “le ricette del Lucumone” di Mario Valentini

Domenica 14 maggio, ore 18.00 – Giardini Orosei, Marsciano

Lettura di poesie e consegna del Pacco Bebè ai nuovi nati in occasione della Festa della Mamma

Giovedì 18 maggio, ore 18.00 – Giardino sensoriale, Marsciano

Presentazione del libro “Tigna” di Roberto Contu

Venerdì 19 maggio, ore 21.00 – sala Aldo Capitini in Municipio, Marsciano

“Giacomo Leopardi fra infinito e romanticismo”, racconti letterari e musicali a cura dell’associazione musicale Ciro Scarponi

Domenica 21 maggio, ore 17.30 – sala Aldo Capitini in Municipio, Marsciano

Presentazione del progetto “Missionemusica – parole e suoni per l’Amazzonia”, a cura di Giulio Castrica con letture ed emozioni tratte dal libro “Fave o fagioli” di Enrico Falchi

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale “Luigi Salvatorelli”: 0758742906 – biblioteca@comune.marsciano.pg.it.