Scuole e asili a Castiglione sono già a norma anti Covid

Dal 7 settembre a Castiglione del Lago gli asili nidi comunali riapriranno, in sicurezza, secondo le misure anti Covid. L’amministrazione comunale annuncia che la data prevista dall’ordinanza regionale sarà rispettata, in sicurezza appunto.

Gli asili nido saranno aperti dalle ore 08.00 alle ore 17.30.

Gli uffici competenti stanno contattando le famiglie per invitarle alle riunioni, che si terranno nella prima settimana di settembre e che saranno seguite da tutte le informazioni necessarie per il rientro in sicurezza dei bambini.

Scuole pronte all’inizio il 14 settembre

Inizio come da programma, il 14 settembre, anche per le scuole. I problemi logistici per garantire il distanziamento sociale sono stati superati nelle scuole di Castiglione.

“Tutti gli edifici di ogni ordine e grado e di pertinenza comunale – annuncia l’Amministrazione – sono stati adeguati secondo i protocolli di sicurezza attualmente vigenti. È stato un complesso lavoro che ha visto il personale tecnico dedicato, l’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’intera Amministrazione al fianco delle dirigenti scolastiche al fine di conseguire questo importante risultato: tutti a scuola in sicurezza. Con questo obiettivo, sono state adottate misure logistiche e organizzative per assicurare il rientro in aula nel pieno rispetto delle normative e delle prescrizioni anti-Covid”.

Anche in questo caso, saranno calendarizzati degli incontri tra l’Amministrazione comunale, le dirigenti scolastiche e i rappresentanti delle famiglie.