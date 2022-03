Scuole, cinema, viabilità: il punto sui lavori pubblici a Castiglione

Opere prossime all'inaugurazione, cantieri in corso e altri da aprire | E poi c'è la partita, insieme agli altri comuni del Trasimeno, sulla sanità

Castiglione, nel 2022 aggiudicati e recuperati oltre 7 milioni di bandi e finanziamenti. L’amministrazione comunale fa il punto sul fronte dei lavori pubblici.

L’anno si è aperto con l’inaugurazione del Campus Temporaneo Scolastico all’Aeroporto Eleuteri. “Una scommessa burocratica e amministrativa vinta – il commento – e che ha avuto un grande riscontro sul piano didattico e ha dato una nuova visibilità e nuove prospettive all’aera, opere finanziate anche con contributo di 180.000 euro del Ministero dell’Interno e di 200.000 euro del MIUR”.

Il Nuovo Cinema Caporali e le altre inaugurazioni

Il Nuovo Cinema Caporali sarà inaugurato dopo un faticoso lavoro di completamento di progetto e finanziamento, insieme al palazzo comunale di Piazza Mazzini, futura sede dell’Ufficio Turistico del Trasimeno.

Sono in fase di completamento i lavori di Viale Garibaldi, con la previsione in corso d’opera anche della sostituzione dell’impianto fognario e dell’acquedotto.

Le scuole

Verso il completamento tutti i progetti della precedente programmazione PSR e ITI, insieme all’inizio dei lavori per l’adeguamento sismico del plesso scolastico “Rosselli-Rasetti” di Via Buozzi e del completamento del miglioramento sismico della Scuola Primaria di Colonnetta.

Il Comune di Castiglione si è poi aggiudicato due finanziamenti su un bando ministeriale per l’edilizia scolastica che prevedono rispettivamente l’ampliamento la ristrutturazione dell’Asilo Nido di Colonnetta e la realizzazione di un nuovo Asilo Nido a Castiglione del Lago per un importo complessivo di 3.450.000 euro; poi un altro finanziamento MIUR per la messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola d’Infanzia di Sanfatucchio per un importo di 1.070.000 euro.

Altri finanziamenti

A febbraio il Comune ha presentato alla Regione Umbria, su richiesta dell’Assessorato all’Agricoltura dell’assessore Morroni, un progetto per recuperare i fondi PSR messi a disposizione per il Trasimeno e l’Amministrazione comunale e si è aggiudicata un finanziamento di 868.000 euro per un progetto di riqualificazione che coinvolgerà il lungolago di Castiglione del Lago e la sua pista ciclabile prevedendo inoltre la realizzazione di una nuova piazza/giardino derivante dalla demolizione del “detrattore ambientale” dell’ex potabilizzatore e il recupero della vecchia darsena (ex sede del Club Velico). Questi interventi saranno realizzati – è la data fissata dall’amministrazione – entro il 31 dicembre 2022.

Il Comune si è aggiudicato inoltre un finanziamento GAL 2022 per la sistemazione del nuovo Antiquarium nel Palazzo della Corgna per una somma di 231.000 euro. Nella stessa filiera di finanziamento è stato richiesto il finanziamento per l’urgente sistemazione della pavimentazione di Porta Perugina per un importo di circa 150.000 euro in attesa di aggiudicazione. Sono stati anche aggiudicati 170.000 euro di fondi PSR GAL per il nuovo ponte della pista ciclabile per l’attraversamento del paganico.

Tre nuovi ascensori

Al fine di mantenere il finanziamento MIT di euro 950.000 in scadenza 31 dicembre 2020 che era stato accordato alla precedente amministrazione per il progetto della risalita meccanizzata è stata concordata con la Regione Umbria e il Ministero la rettifica del progetto senza variazione dell’importo e senza alcun cofinanziamento del Comune per la costruzione di 3 nuovi ascensori a servizio dell’Ospedale e del centro storico.

Pnrr

Entro le scadenze previste il Comune presenterà la prevista domanda nella misura M5 C2 Investimento 2.1 del PNRR inerente “Progetti di rigenerazione urbana” per un importo massimo finanziabile di 5 milioni di euro; mentre è già stata presentata la richiesta di finanziamento per l’efficientamento energetico e la riqualificazione architettonica nella misura PNRR M4 C1 Investimento 1.3 per un importo di 765.000 euro.

Sono in corso valutazioni riferite ai bandi PNRR relativi agli impianti sportivi, giardini storici, cinema e teatri storici.

Nuovo ITI Trasimeno

Insieme all’Unione dei Comuni del Trasimeno si inizierà la progettazione del nuovo ITI Trasimeno 2022-2024 che è stato riconfermato dall’Amministrazione Regionale e che sarà di grande impatto per tutto il territorio.

Campo sportivo

Va posta attenzione sulla volontà del Consiglio comunale di accedere ai mutui agevolati del credito sportivo per il campo sportivo del capoluogo, per una riqualificata pista di atletica, nuova illuminazione e nuovo manto del campo da gioco. L’importo massimo finanziabile è di 1 milione di euro, mutuo che sarà acceso qualora non vi sia la possibilità di accedere a dedicati finanziamenti PNRR per l’edilizia sportiva.

Viabilità

Per la viabilità, si monitorano i lavori già iniziati e concordati con la Provincia di Perugia e Anas, oltre agli investimenti sulle nostre frazioni.

“Il futuro è tutto da scrivere – prosegue l’Amministrazione – ma l’obiettivo è quello di immaginare e preparare progetti da declinare sulle importanti risorse che arriveranno in chiave di riqualificazione urbana, come su Via Roma, la Rocca Medievale, Fontivegge, la porosità pedonale, anche in funzione dell’inizio imminente dei lavori della variante alla SS71“.

I nodi di sanità e servizi

E poi c’è il capitolo sanità e servizi, dove è aperta l’interlocuzione con la Regione, che sta adottando il nuovo Piano sanitario.

“Questa base di programmazione – la posizione del Comune di Castiglione – ci farà concentrare sul continuo stimolo, insieme alle forze del Consiglio Comunale, insieme agli 8 Comuni del Trasimeno e il Comune di Corciano per rivendicare investimenti sulla sanità territoriale e l’ampliamento dei servizi, per la fine dei lavori dell’Ospedale del Trasimeno che ha sede a Castiglione del Lago. E come Comune continueremo a chiedere fondi per adeguata nuova sede del punto di erogazione del Distretto Sanitario, sede che non trova coincidenza con le nuove esigenze della comunità e nelle linee guida nazionali e regionali per la medicina di territorio”.