Scuole a Magione, sabato doppia inaugurazione

Si inaugura l'ampliamento del plesso di Villa Soccorso, poi alle 11 la cerimonia per la materna di Caserino

Sabato 6 maggio, alle ore 11, alla presenza del sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, dell’ex-viceministro all’istruzione Anna Ascani e ai consiglieri regionali Simona Meloni e Eugenio Rondini, sarà inaugurata la nuova scuola materna realizzata a Magione, in località Caserino, con risorse provenienti prevalentemente dal Ministero dell’istruzione.

La cerimonia sarà preceduta dall’inaugurazione dell’ampliamento della scuola di Villa-Soccorso, altro importante intervento riguardante gli edifici scolastici del territorio comunale.

Ai due momenti saranno presenti, insieme agli ospiti e agli amministratori, la dirigente Monica Paparelli, il personale scolastico e quanti, a diverso titolo, hanno operato per la realizzazione dei due interventi edilizi che rappresentano, per risorse impiegate e per valore culturale e sociale, il grande impegno dell’attuale amministrazione per garantire una elevata qualità dell’offerta scolastica.

Le due strutture, già utilizzate da alcuni mesi, vengono ora ufficialmente inaugurate per consentire a tutti di poterle visitare e per condividere con tutta la cittadinanza quello che è un bene pubblico.