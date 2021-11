Scuola, Vincenzi incontra studenti e genitori Ipias di Tivoli - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo una prima riunione in Consiglio regionale ho incontrato nuovamente la delegazione di studenti e genitori dell’IPIAS Orazio Olivieri di Tivoli. Un dibattito importante, quello di oggi a Tivoli, per il futuro circa 700 alunni che dall’inizio della scuola ad oggi, sono stati costretti a seguire le lezioni in Dad. La Città Metropolitana ha individuato, d’intesa con il comune di Tivoli, un’area di 10 mila metri quadrati su cui intende realizzare un’impiantistica da 3 milioni di euro, con moduli per 50 aule che comprenderanno i laboratori e la palestra. La struttura scolastica progettata sarà permanente. Sono previsti poi 8 milioni di finanziamento per mettere in sicurezza la sede attuale e il recupero di un’area attualmente inutilizzata entro il 2026. L’apertura della scuola a Villa Adriana è prevista per aprile. Sarà necessario anche un miglioramento della via Tiburtina e della viabilità per permettere agli studenti di raggiungere la struttura”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).