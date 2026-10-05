 Scuola, Valditara "Riconoscere insegnante come 'magister'" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Scuola, Valditara “Riconoscere insegnante come ‘magister'”

ItalPress

Scuola, Valditara “Riconoscere insegnante come ‘magister'”

Lun, 05/10/2026 - 14:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – “Nella giornata mondiale degli insegnanti ho voluto sottolineare quella che è probabilmente la parola più bella che ha caratterizzato nella storia l’insegnante, cioè il maestro, che deriva da magister, ‘colui che ne sa di più’. E allora dobbiamo riconoscere l’autorevolezza degli insegnanti, di coloro che sono una guida culturale ma anche morale per i nostri figli e svolgono il lavoro più bello del mondo, cioè il lavoro di costruire un futuro per i giovani”. Lo ha detto il ministro
dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un incontro con una delegazione di docenti lombardi e con il direttore generale dell’USR, presso la Prefettura di Milano.

xu9/sat/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!