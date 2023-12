Scuola, un argine ai problemi psichici dei ragazzi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – A Milano i problemi psichici sono in aumento tra i ragazzi. Se prima del Covid la media dell’arrivo in pronto soccorso per atti riconducibili a disagio psichico o a disturbi psicologici era di un ragazzo a settimana adesso si arriva anche a 4/5 casi al giorno. Per arginare questa emergenza, nelle scuole lombarde arriverà un progetto che si chiama «Scuola in ascolto». Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio.

fsc/gtr