 Scuola, tra l'8 e il 16 settembre si ricomincia: le date - Tuttoggi.info
Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

Lun, 01/09/2025 - 14:03

(Adnkronos) – Settembre è arrivato e la ripresa delle scuole è vicina. In tutta Italia questo mese gli studenti tornano in aula, anche se non tutti lo stesso giorno. Il calendario scolastico infatti varia da regione a regione e la campanella d’inizio dell’anno suonerà tra l’8 e il 16 settembre. 

I primi a tornare in classe sono i bambini e i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che ridà il via alle attività didattiche prima di tutto il resto del Paese: l’8 settembre. Seguono, due giorni dopo, il 10 settembre, gli studenti di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e della Provincia autonoma di Trento. 

L’11 settembre la campanella suona in Friuli Venezia-Giulia, il 12 in Lombardia. Il 15 settembre è la volta di tutte le altre regioni, con l’eccezione di Puglia e Calabria che saranno le ultime a riprendere le lezioni, il 16 settembre.  

Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, sempre a seconda della regione, mentre le scuole dell’infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno 2026. 

