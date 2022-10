Sono arrivati a Palermo i 270 studenti del progetto di alternanza scuola-lavoro Sailor, curato dalla Regione Liguria. Salpati da Genova, a bordo della nave Superba di Grandi Navi Veloci, gli allievi dei 18 istituti turistici, alberghieri e navali selezionati per l’esperienza di orientamento saranno impegnati in Sicilia in esercitazioni e laboratori teorici e pratici, tappe di un percorso di formazione alla scoperta delle professioni e dei mestieri del mare.

fsc/gsl