Scuola-lavoro, Dell'Arciprete "Unicef attiva in 46 paesi con UPSHIFT" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il mondo del lavoro sta cambiando: in molti casi, gli studenti di oggi faranno un lavoro che ancora non esiste. È importante accompagnare oggi gli studenti in questo cambiamento e permettere loro di acquisire la capacità di adattarsi alle sfide del futuro. Con Upshift, Unicef è attiva in 46 Paesi e In Italia abbiamo già lavorato negli ultimi 6 anni con quasi seimila studenti, per sviluppare le loro competenze e le capacità per affrontare i cambiamenti del futuro”. A dirlo Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore risposta in Italia, Ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale, a margine dell’evento “Costruire ponti tra istruzione e lavoro”, in cui è stato presentato il progetto UPSHIFT for Youth, sviluppato da Unicef e Junior Achievement Italia e che, a partire da quest’anno, vede il coinvolgimento di EY e EY Foundation.

