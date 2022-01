“Oggi sarà una giornata di valutazione, da domani cominceremo a capire meglio”. Così, in merito allo slittamento della riapertura delle scuole in Sicilia, l’assessore all’Istruzione della Regione, Roberto Lagalla, aggiungendo: “Abbiamo disposto un cammino agevolato per gli studenti che vogliono sottoporsi alla vaccinazione, stesso discorso vale per i tamponi”. mra/vbo/r