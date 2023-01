La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire gli stipendi del corpo docenti che potrebbero subire una differenziazione su base regionale. Per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati. A dirlo, il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Il motivo, garantire una remunerazione adeguata a “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita”.

abr/gtr