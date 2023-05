Scuola di Musica "Onofri", Borse di Studio e Saggi in programma nei weekend prossimi - Tuttoggi.info

Termine per le domande di Borsa di Studio il 25 maggio. Il sabato 13 e 20 maggio invece, il saggio "Aria di Musica"

È stato pubblicato il bando per la concessione di due borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024 rivolte agli allievi che lo scorso anno erano regolarmente iscritti alla Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” di Spoleto.

I destinatari sono gli studenti della Scuola iscritti ad uno dei seguenti ambiti disciplinari: Pratica strumentale individuale o Canto. Posso accedere tutti gli allievi, tranne quelli iscritti all’indirizzo Propedeutico, che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni.

Le due borse di studio verranno attribuite sulla base del criterio meritocratico in seguito al superamento di un esame, sostenuto davanti ad una commissione di esperti nominata dall’Associazione Spoleto Musica che gestisce la didattica della Scuola Onofri, che richiede una preparazione ed un programma adeguato all’età dello studente e quindi al livello che si prevede.

I vincitori potranno frequentare le lezioni del prossimo anno scolastico in forma gratuita.

Il termine per la presentazione della domanda per partecipare all’attribuzione della borsa di studio è giovedì 25 maggio 2023. Scaduto il termine l’ufficio competente provvederà alla convocazione dei candidati per l’esame della borsa di studio. Il bando e i modelli di domanda sono reperibili nel sito istituzionale dell’Ente https://bit.ly/3OlGZYT.

Sempre per quanto riguarda la Scuola Comunale di Musica e Danza di Spoleto sabato 13 e sabato 20 maggio è in programma “Aria di Musica”, saggio dell’anno scolastico 2022/23.

Sabato 13 al Complesso Monumentale di San Nicolò a partire dalle 15.30 e fino alle 19.00 saranno coinvolti poco meno di 100 ragazzi che nel corso dell’anno scolastico hanno affrontato lo studio di chitarra, tromba, flauto, violino, violoncello, chitarra, pianoforte, oboe, canto, clarinetto, sax, contrabbasso e batteria e che, in contemporanea, nelle due sale del complesso, si esibiranno con l’emozione di affrontare il pubblico ed eseguire brani di musica classica e moderna, in assoli o duetti o in veri e propri ensemble.

Sabato 20 invece, al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle 17.00, gli allievi si esibiranno in attività corali, danza classica, musica d’insieme per fiati e archi, propedeutica musicale e i piccoli partecipanti al corso Il Valzer dei Moscerini.

​