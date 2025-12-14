 Scuola di Formazione Politica Itinerante PSI a Foligno: “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del Futuro” - Tuttoggi.info
Scuola di Formazione Politica Itinerante PSI a Foligno: “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del Futuro”

Redazione

Scuola di Formazione Politica Itinerante PSI a Foligno: “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del Futuro”

Dom, 14/12/2025 - 06:28

La Scuola di Formazione Politica Itinerante del PSI di Foligno in collaborazione con il Movimento Politico Città Europa e il Gruppo Consiliare Foligno Domani presentano ufficialmente l’evento formativo e culturale dedicato all’idea di Europa, alla sua evoluzione storica e alle sfide che riguardano il suo futuro politico, sociale ed economico.

Venerdì 12 dicembre 2025

Ore 17:15

Centro Giovani della Parrocchia di Sant’Eraclio – Piazza Fratti, Sant’Eraclio di Foligno

L’incontro, dal titolo “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del Futuro”, vedrà come relatore il Prof. Luca Castelli, docente di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia

Sono previsti gli interventi dell’Avv. Daniele Miliani, PSI – Sezione di Foligno e della Dott.ssa Mariaveronica Pezzella, Segretario del movimento politico Città Europa

A seguire, dibattito con il pubblico in sala, per stimolare un confronto aperto sulle proposte e sulle prospettive dell’Unione Europea nel contesto attuale

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire formazione politica e strumenti di consapevolezza civica, coinvolgendo in particolare i giovani e tutti coloro che credono nel valore di una partecipazione attiva alla vita democratica.

Luogo: Centro Giovani della Parrocchia di Sant’Eraclio, Piazza Fratti, Sant’Eraclio di Foligno, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA

