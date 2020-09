Scuola, De Luca “Pronto protocollo con pediatri e medici in Campania” - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi pubblichiamo un protocollo d’intesa stipulato con pediatri e medici di medicina generale che stabilisce come comportarsi in relazione alla popolazione scolastica infantile”. Lo annuncia Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento social del venerdì pomeriggio. Il presidente della Regione Campania aggiunge: “In questo documento c’è scritto quello che devono fare i docenti, quello che devono fare i pediatri e quello che deve fare la Regione. Inoltre daremo certezze per quanto riguarda la documentazione obbligatoria e quella facoltativa da presentare alle scuole. Sempre per la scuola ci stiamo preparando anche per avere un laboratorio di controllo dei tamponi interamente dedicato. Dovremo essere in grado – conclude De Luca – di avere risultati in 12/24 ore per evitare che un bambino positivo determini la chiusura dell’intero istituto”.

