ROMA (ITALPRESS) – “La valorizzazione del personale parte soprattutto dalla stabilizzazione: non è possibile che in un Paese civile come l’Italia ci sia un precariato che conta 234 mila persone a tempo determinato”. Lo ha detto Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, in un’intervista all’Italpress.

