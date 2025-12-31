Scuola Dante Alighieri, sindaco scriverà a Mattarella per sbloccare i lavori - Tuttoggi.info

Una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sbloccare i lavori della scuola “Dante Alighieri”: è quanto ha annunciato il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, durante la conferenza stampa di fine anno del Comune. Un momento servito a tracciare il bilancio di quanto realizzato nel 2025.

“L’unica opera pubblica che non abbiamo gestito direttamente come Comune, la demolizione e la ricostruzione della scuola Dante Alighieri affidata con una gara d’appalto da Invitalia, – ha ricordato il primo cittadino – è rimasta al palo”.

“Come amministrazione comunale – ha aggiunto – eravamo riusciti a ottenere un investimento di oltre 10 milioni di euro del PNRR, cofinanziandolo per 1 milione e mezzo. La procedura di appalto completamente gestita da Invitalia, per la quale il Comune di Città di Castello non ha alcuna responsabilità, ci ha purtroppo impedito finora di procedere secondo le aspettative, anzi siamo stati costretti ad avviare la procedura di risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria. I lavori sono fermi e la collettività di Città di Castello sta scontando pesantemente il rimpallo di responsabilità tra Invitalia, agenzia del MEF, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Città di Castello aveva una scuola e oggi non ce l’ha più: di fronte al silenzio e all’inerzia che registriamo da ormai troppo tempo, mi farò interprete delle aspettative della nostra città e anche degli altri comuni in Italia con i lavori fermi per chiedere al presidente Mattarella di intervenire nei confronti del Governo a tutela del diritto allo studio che è riconosciuto dalla Costituzione e viene pregiudicato dalla situazione in cui ci troviamo. Questa problematica va assolutamente sanata e chi ha determinato tutto ciò deve prendersi la responsabilità di risolverla”.

Al di là del nodo della scuola Dante Alighieri, l’amministrazione comunale ha osservato come il 2025 sia stato un anno di crescita e cambiamento per Città di Castello, che si è trasformata a vista d’occhio attraverso nuove infrastrutture, nuove scuole, il recupero e la riqualificazione dei luoghi, dei contenitori e dei monumenti del centro storico.

Nell’anno che sta per concludersi la città ha avuto una notevole proiezione nazionale e internazionale della sua immagine, grazie alla valorizzazione dei suoi tesori culturali, alla qualità dei suoi eventi, a un marketing territoriale che ne ha esaltato le peculiarità. Trasformazione e valorizzazione della città sono stati governati dall’amministrazione comunale senza perdere identità, continuando a lavorare per le famiglie e per le persone fragili: con un bilancio sano e solido, certificato dagli organismi di controllo preposti, è stato possibile mantenere tutti i servizi a domanda individuale, a tariffe invariate, in particolare nidi, mense e trasporti scolastici, e confermare l’alto livello delle prestazioni sociali che fanno di Città di Castello un punto di riferimento in Umbria per la qualità delle risposte ai bisogni dei cittadini. Un profilo amministrativo che sarà confermato nel 2026 anche con le strategie del bilancio di previsione appena approvato dal consiglio comunale. Una manovra che salvaguarderà tutti i servizi e investirà nello sviluppo e nella riqualificazione della città senza chiedere un euro in più ai tifernati, continuando a mettere al primo posto l’intervento nel sociale, anche attraverso una coprogettazione con il terzo settore che è presa a esempio in Umbria, a sostegno della scuola e dello sport, ma anche il protagonismo sulle pari opportunità, dove Città di Castello guida una rete istituzionale contro la violenza sulle donne pionieristica a livello nazionale.

Il primo cittadino ha dato il senso di un lavoro che ha rispecchiato l’obiettivo di aprire nuove opportunità per il futuro alla comunità tifernate. “Il 2025 ha rispecchiato in pieno l’impostazione del nostro mandato amministrativo, che è stata finora quella di lavorare per cambiare e riqualificare la città, sia nel capoluogo che nelle frazioni, con l’idea di investire sul futuro della nostra comunità, guardando ai giovani, alle aspettative dei cittadini e alle sfide di uno sviluppo sostenibile”, ha sottolineato il sindaco Luca Secondi insieme ai componenti della giunta comunale. Un impegno che è passato principalmente per gli investimenti nella costruzione della “nuova Città di Castello”.

L’amministrazione comunale ha scelto dove investire, ha saputo ottenere finanziamenti compartecipando alle spese come segnale politico di convinzione nelle strade intraprese e ha dimostrato la capacità di mettere a terra i lavori, realizzando le opere progettate e gestite con i propri uffici: sono stati ultimati così 16 interventi su 24 del PNRR che hanno recuperato, rifunzionalizzato e rilanciato la città, ma sono stati gettati anche nuovi ponti verso uno sviluppo urbanistico sostenibile con i quasi 7 milioni di Agenda Urbana 2021-2027, una programmazione che partirà nel 2026.

Tra le opere portate a termine nel 2025, sono state ricordate in conferenza stampa l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’asilo nido La Coccinella (920.500 euro); la demolizione e ricostruzione scuola primaria di Badia Petroia (1.575.075 euro); i lavori di copertura della scuola dell’infanzia La Tina (40.000 euro); la riqualificazione e l’adeguamento della palestra della scuola Gregorio da Tiferno di Trestina (689.000 euro); il rifacimento e il ripristino storico della facciata della pinacoteca comunale su via della Cannoniera e dell’edificio d’angolo della dimora cinquecentesca (250.000 euro); la riqualificazione dell’area e dello stabile del mercato coperto storico (115.000 euro), per il quale nel 2026 saranno assegnati gli spazi commerciali; il restauro dell’ultimo piano della biblioteca Carducci e la realizzazione del caffè letterario (300.000 euro). In rampa di lancio nei primi mesi del 2026 ci sarà l’inaugurazione del chiostro di San Domenico (2.350.000 euro) e il completamento del restauro delle mura urbiche a San Giacomo (1.500.000 euro). “Il nostro lavoro – ha puntualizzato Secondi – è stato rivolto in maniera tangibile a dare soluzioni strutturali e di lunga durata alle esigenze della città: non abbiamo pensato di gestire la contingenza o rinviare, ma abbiamo scelto interventi in grado di offrire soluzioni e opportunità stabili, proiettate nei prossimi decenni, anche a costo di qualche disagio temporaneo. E’ così che abbiamo lavorato per le scuole, per la sistemazione del patrimonio comunale, dalle piazze ai palazzi, ma anche per l’impiantistica sportiva, dove la piscina comunale è l’emblema di questa filosofia, perché dopo 40 anni, con un investimento complessivo di oltre 1 milione e 400 mila euro, è stato messo a terra un investimento che darà una prospettiva di altri 40 anni a questo impianto”.