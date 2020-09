Scuola, dal 5 ottobre via anche al servizio mensa "In refettorio o in classe" - Tuttoggi

Dopo la prima settimana di scuola, svolta in tranquillità e nel rispetto delle nuove normative anti-Covid, qualche giorno fa si è aggiunto l’ultimo tassello: a Palazzo Pretorio, infatti, si è tenuto l’incontro dei tecnici dei Comuni delle aree interne e del dirigente del Comune di Gubbio, capofila, con “La cascina vivenda”, l’azienda che ha l’appalto del servizio mensa.

Dopo i trasporti, attivi sin dal 14 settembre, da lunedì 5 ottobre tornerà quindi per i bambini e per le bambine anche il servizio mensa. “Dopo un percorso più che lineare siamo pronti a partire – spiega l’assessore ai Servizi Scolastici Simona Minelli – la mensa è un servizio che riteniamo fondamentale sia per i bambini sia per le famiglie”.

Ove possibile si continuerà a mangiare nei refettori, come si faceva prima della pandemia, “laddove l’organizzazione interna di ciascun istituto non lo consentirà – prosegue l’assessore – il pasto verrà servito in classe. Abbiamo superato le difficoltà iniziali e ora, finalmente, siamo pronti a partire anche con questo ultimo servizio nel pieno rispetto di tutte le normative di contrasto al Coronavirus”.