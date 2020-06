Scuola, Conte “1 miliardo per ripartire a settembre in sicurezza” - Tuttoggi

“Abbiamo deciso di investire un nuovo miliardo che stanziamo per ripartire in piena sicurezza a settembre, e ripartire con una scuola moderna, sicura e inclusiva”. A dirlo il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa sulla scuola.

“Vogliamo contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica – aggiunge – vogliamo classi meno sovraffollate, non tolleriamo più classi pollaio”.

“La scuola è al centro dell’attività di governo e al centro dei nostri pensieri. Abbiamo investito e continueremo ad investire”, sottolinea il premier, che prosegue: “Un importante capitolo del Recovery Fund sarà dedicato alla scuola, avremo l’opportunità di investire”.

“Le soluzioni che intende attuare il Governo sono tutte strutturali, pensate non solo per rispondere all’emergenza coronavirus”, ha detto il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina. “La flessibilità degli orari non significa doppi turni, non l’ho mai detto. Ho fatto la guerra alle classi pollaio – ha aggiunto – il numero degli alunni per classe deve diminuire a partire da settembre. Le soluzioni sono diverse. Abbiamo scuole d’appartamento e scuole mega-innovative, noi diamo una cassetta degli attrezzi per rispondere soluzione per soluzione alle singole realtà”.

(ITALPRESS).