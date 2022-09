Scuola comunale di Musica di Gualdo Tadino, al via la stagione 2022/2023 - Tuttoggi

La scuola gestita da Etralab e diretta dal Maestro Francesco Demegni riapre per il quinto anno consecutivo, tra i corsi anche quello di Musicoterapia

Tornano le scuole e torna anche la musica. Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, riapre infatti la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, gestita da Etralab e diretta dal Maestro Francesco Demegni.

Nonostante il difficile momento per l’Arte in generale, l’anno scorso la Scuola comunale di Musica gualdese ha proseguito i suoi corsi, in presenza e in Dad, garantendo agli allievi, la sua presenza costante, grazie anche alle produzioni discografiche video e audio di molti allievi che, pure nei prossimi mesi, continueranno ad essere presenti nel palinsesto generale, ricco di novità e importanti corsi di alto valore sociale, oltre che artistico.