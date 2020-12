Scuola Cascia, gli auguri di Natale dell'assessore Del Piano e della dirigente Aniello - Tuttoggi

“Un Natale diverso, atipico ci attende, ma forse proprio per questo, più intimo e più denso di significati”. E’ il pensiero della professoressa Roberta Aniello e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Cascia Monica Del Piano in vista delle imminenti festività natalizie.

“Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia – proseguono – a scuola si avverte il senso dell’attesa e i corridoi sono abbelliti con decorazioni e simboli natalizi, come le aule che accolgono presepi e alberi addobbati. Si respira un’aria di operosità e di calore che contagia in modo positivo ognuno di noi”.

“Dirigere un’istituzione come l’Omnicomprensivo Beato Simone Fidati di Cascia che comprende varie età, dai più piccoli dell’Infanzia, ai preadolescenti delle medie, fino ai ragazzi delle superiori mi rende orgogliosa e mi sprona a trovare ogni giorno soluzioni alle varie difficoltà che si presentano nella ricerca del bene comune – dichiara la dirigente scolastica Aniello -. Vedere ogni giorno che il nostro lavoro riesce ad arrivare ad ogni alunno, a migliorare il clima di lavoro, a raggiungere ogni genitore, mi riempie di gioia e soddisfazione. Forse chi è all’esterno non immagina l’impegno che la scuola, proprio in questo periodo di pandemia, ha prestato nell’attenzione ai più deboli e fragili”.

“Un lavoro di squadra – aggiunge l’assessore Del Piano – che punta ad offrire alla comunità un servizio sempre più qualificato e che possa rispondere alle esigenze delle famiglie in questo periodo particolarmente delicato.

IL ringraziamento va ad ogni operatore della scuola, per il loro senso del dovere, estremizzato quest’anno da un rispetto maniacale delle regole di vigilanza e di igiene, ognuno di loro rappresenta un tassello insostituibile della nostra organizzazione: dai collaboratori al personale di segreteria, ai docenti, per il loro senso di responsabilità rivolto agli alunni e alle loro famiglie.

Ogni dipendente ha mostrato un’umanità straordinaria, ognuno ha offerto il proprio impegno, la propria voglia di superare i problemi con energia, riuscendo a gestire le difficoltà quotidiane di una didattica mista, in presenza e a distanza, aperta ai ragazzi con bisogni speciali e all’utilizzo dei laboratori. Con creatività e spirito di sacrificio, ciascuno ha messo a disposizione le proprie risorse, da quelle culturali, a quelle tecnologiche, a quelle pratiche, rischiando anche la propria salute per mantenere la scuola in sicurezza, senza guardare a mansioni o ad orari e affrontando ogni situazione con delicata sensibilità.

Ogni passo fatto è stato sempre condiviso tra istituzione scolastica e comunale per rispondere ad un territorio piccolo ma ancora fragile e provato dal sisma del 2016. Crediamo nella valenza dei rapporti umani, nell’ incontro, nel valore sociale e culturale del confronto”.

È con questi sentimenti che auguriamo un Natale di serenità e pace perché la vera gioia della Nascita di Gesù possa animare ogni nostro piccolo gesto, ogni nostro sguardo, ogni nostro sorriso”.