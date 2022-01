Scuola, Bianchi “Nessun disastro dopo la riapertura” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è stato il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola”. Lo ha detto al “Caffè della Domenica”, su Radio24, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Ci sono stati disagi differenziati zona per zona, ma la scuola ha riaperto e si è affermata la convinzione che la scuola sia un elemento fondante, è la priorità, un diritto”.

Il ministro ha poi spiegato che è in corso una “riflessione” per semplificare la certificazione per il rientro a scuola degli alunni che sono stati contagiati dal Covid e sono guariti.

(ITALPRESS).