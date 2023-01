“I numeri che abbiamo denunciato in Europa sulla questione del precariato ci danno ragione. È un tema che deve essere necessariamente affrontato”. Lo dice, in un’intervista all’Italpress, il Presidente di Anief Marcello Pacifico. “Sono avvenuti già alcuni incontri con l’ufficio di gabinetto del Ministero – aggiunge- da parte di tutte le sigle sindacali c’è la volontà di portare avanti la battaglia per estirpare la piaga della precarietà”.

