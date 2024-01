Scuola, 11 mln di risarcimento e 3000 cause vinte per i diritti negati - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Undici milioni di risarcimento per più di 3000 cause vinte nei tribunali del lavoro nel 2023. Queste le cifre della campagna #NonuneurodimenoconAnief, illustrata, in un’intervista all’Italpress, dal presidente del sindacato Marcello Pacifico. “È una campagna informativa, quella che Anief ha inaugurato nel 2023 e che sta proseguendo anche nel 2024 – spiega Pacifico – . Informativa su cosa? Certamente, in base allo stato di servizio, sui diritti che ad oggi sono negati dalla normativa italiana, quindi normativa legislativa, normativa contrattuale, ma riconosciuti dalla normativa europea. Poiché l’Italia è in Europa, tutti sappiamo che quando una norma nazionale va in contrasto con una norma europea va disapplicata dal giudice. I legali dell’Anief hanno vinto tante cause che riguardano il personale scolastico in corti di giustizia europea per il precariato, in particolar modo, sul principio di parità di trattamento tra personale precario e personale di ruolo e quindi su tutti quei diritti che sono stati negati durante gli anni di precariato anche per chi è entrato di ruolo a partire poi dalle stesse ricostruzioni di carriera che sono illegittime”. L’attività dell’Anief, spiega Pacifico, non si ferma solo a questo, ma riguarda anche il servizio svolto nella scuola paritaria.

mgg/gtr